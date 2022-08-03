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Россиянам разрешили сдавать экзамены TOEFL удаленно

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© Фото: pxhere

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Стало известно, что ETS ограниченно восстановит доступ к экзаменам TOEFL для жителей России.

Как передает “МК в Новгороде”, со ссылкой на пресс службу американской компании ETS, уже с четверга для россиян станут доступны сразу несколько вариантов экзамена по английскому языку TOEFL. Из можно будет сдать в удаленном формате.

Стоит отметить, что при этом экзаменационные центры, где можно было сдать тестирование очно, до сих пор не функционируют. Тем, кто желает сдать экзамен лично, предлагается сделать это в других странах.

Напомним, что ETS перестала проводить экзамены TOEFL в России еще в марте 2022 года. Накануне пользователи пожаловались, что платформа запретила регистрацию людям с гражданством РФ.

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