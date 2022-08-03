Организатор фестиваля «Сыр. Пир. Мир» отказался менять названия сыров из-за Нидерландов

Посольство Нидерландов запретило участникам гастрономического фестиваля «Сыр. Пир. Мир» называть свою продукцию «Гауда», «Маасдам» и «Эдам».

Организатор мероприятия Олег Сирота заявил, что мнение европейских дипломатов российские фермеры «вертели на сырной мешалке». Об этом пишет 360 тв.

Он также заявил, что если представители Нидерландов имеют претензии, то пусть решают данный вопрос через Истринский районный суд.

Фермер подчеркнул, что российский сыр уже доказал свое превосходство над голландским. А подмосковный фестиваль превосходит по численности участников все турниры сыроваров Нидерландов.

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» пройдет в деревне Дубровское городского округа Истра с 5 по 7 августа. На нем фермеры и сыровары из разных регионов России представят свою продукцию.