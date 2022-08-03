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Петербуржцам рассказали, как оплачивать штрафы за нарушения правил зоны платной парковки

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В Петербурге продолжают расширять зоны платной парковки. В июле этого года в платное парковочное пространство вошли 192 улицы и 4 муниципальных округа. Второй этап реализуют к 1 сентября.

Но стоит заметить, что пока не все петербургские автомобилисты соблюдают правила пользования зоной платной парковки.

Neva.Today рассказывает, что делать, чтобы оплатить штраф и не нарваться на приставов.

Для начала надо учесть, что не стоит затягивать с оплатой штрафа. Его необходимо погасить в течение 60 календарных дней по истечении десятидневного срока, установленного для его обжалования.

Этот срок исчисляется не со дня уведомления о штрафе на Госуслугах или в приложении «Парковки Санкт‑Петербурга», а со дня получения постановления об административном правонарушение.

В постановлении будут указаны сведения о месте, дате, времени правонарушения, его фотофиксация, а также реквизиты для оплаты.

Оплатить штраф можно: в банке по реквизитам, указанным в форме платежного поручения, в мобильном приложении банка, в почтовом отделении, через Единый портал Госуслуг.

Если все же срок для оплаты штрафа в 60 дней, был нарушен, то постановление о правонарушении будет направлено судебному приставу. Стоит также учитывать, что в этом случае, сумма неоплаченного в установленный срок штрафа будет увеличена в два раза.

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