В Петербурге 60 предприятий остаются в режиме простоя

По заявлению вице-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Корабельникова за неделю число официальных безработных в городе уменьшилось на 120 человек.

Как сообщило АБН, Корабельников уточнил, что 60 предприятий и 9,7 тысяч человек находятся в режиме производственного простоя в данный момент.

За последнюю неделю возобновили работу 20 предприятий. По мимо этого, отмечается, что в режиме неполной занятости функционируют 75 компаний, 4506 сотрудников.

Напомним, что предприятия Петербурга стали объявлять о введении режима простоя после введения антироссийских санкций со стороны стран Запада. К началу августа в городе на Неве до сих не возобновили работу автозаводы Toyota, Nissan и Hyundai. В Смольном заявляют, что крупные автопредприятия могут запустить конвейеры уже в сентябре.