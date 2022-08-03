Ипотека в «долевке» в июне сократилась почти на 40% в Петербурге

Невзирая на льготные ставки, жилье в Петербурге становится все менее доствупным.

Как сообщает NSP, со ссылкой на Единый ресурс застройщиков, в июне 2022 года банки выдали под залог ДДУ (договор делового участия) 133,5 млрд рублей – на 37,8% меньше, чем в июне прошлого года. Хотя, если сравнивать с маем, то объем кредитования вырос на 53,7%.

За первое полугодие 2022 года граждане получили в банках под залог ДДУ 860,6 млрд рублей. Это на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что июньское сокращение кредитования в новостройках случилось на фоне снижения всех видов розничного потребительского кредитования на 30,9%. В это время падение ипотеки составило 53,5%.

В июне в Петербурге Росреестр зарегистрировал 2979 договоров “долевки”. Год назад этот показатель был почти в два раза больше. В Ленобласти падение всего на 25%.

Также, согласно данным, ЦИАН, коэффициент доступности жилья вырос за последние два года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в России в июне объем ипотечного кредитования вырос на 68%.