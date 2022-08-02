Зарплаты россиян растут в пять раз медленнее, чем цены на жилье

За последние два года резко увеличился разрыв между стоимостью недвижимости и доходом жителей России. Зарплаты россиян выросли на 5%, в то время как жилье подорожало почти на 50%.

Как передает АБН, в 2021 году средняя зарплата в регионах не повышалась. В июле 2020 года она составляла 46 310 рублей, то в июле 2021 года – 46 270 рублей. Выходит, что годовые доходы граждан сократились на 0,1%. А стоимость недвижимости за тот период выросла с 62 100 рулей до 74 900 рублей (на 20,6%).

Таким образом, за два года зарплата в регионах выросла на 4,8%, а стоимость недвижимости – на 48,9%.

Самый большой разрыв наблюдается в Краснодаре. Там жилье вырасло в цене на 73%, при повышении зарплаты на 6,2% в среднем.

Самый минимальный разрыв был зафиксирован во Владивостоке. Там зарплаты повысились на 10%, а жилье подорожало на четверть за два года.