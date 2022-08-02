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Онкодерматолог назвал секреты здорового загара

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В самом разгаре пляжный сезон, и многие стремятся к тому, чтобы как можно больше провести время под лучами теплого солнца. Но стоит помнить, что цена за идеальный загар может обернутся серьезными последствиями для здоровья.

В беседе с "МК в Питере" онкодерматолог и кандидат медицинских наук Дмитрий Бейнусов рассказал о том, как обезопасить себя от палящих солнечных лучей. По словам специалиста, солнечные ожоги — один из основных факторов риска развития меланомы и рака кожи. Поэтому не стоит сознательно проводить много времени на солнце. Всему нужна мера.

Специалист советует пользоваться солнцезащитным кремом и ежедневно следить за ультрафиолетовым индексом (УФ-индекс/UV-index).

А для обладателей большого количества родинок на теле, Бейсунов советует больше находится в тени и использовать комбинированный метод защиты от солнца. Также большое наличие родинок требует планового осмотра врача.

Также следует помнить, что родинки летом лучше не удалять.

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