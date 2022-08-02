В петербургском НИИ Отта специалисты обнаружили СМА на предсимптомной стадии

Специалисты НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта выявили в рамках пилотного скрининга новорожденных первый случай спинальной мышечной атрофии (СМА) на предсимптомной стадии.

Как сообщается на сайте Администрации Санкт-Петербурга, скриниг проводят с использованием первого отечественного теста для выявления СМА, разработанного специалистами НИИ. Эта оригинальная методика позволяет за 48 часов обнаружить заболевание путем анализа нескольких капель крови из пятки новорожденного, нанесенных на специальную фильтр-карту. В основе теста лежит технология ПЦР.

Выявление заболевания на пресимптоматической стадии позволяет эффективно его лечить, спасая жизни детей.

Специалист Санкт‑Петербурга и СЗФО по медицинской генетике, члена-корреспондента РАН, д.м.н. Владислав Баранов считает, что спинальная мышечная атрофия — одно из самых распространенных орфанных заболеваний, изучением которого уже около 25 лет занимаются специалисты НИИ им. Отта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что хирурги из Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ первыми в мире провели операцию по удалению опухоли левого предсердия с реплантацией верхней и нижней легочных вен.