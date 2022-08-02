Петербуржцы не стали пить больше спиртного, но и меньше тоже

На фоне западных санкций цены на алкоголь в Петербурге выросли. В связи с этим, некоторые петербургские алкоголики стали закупаться “паленой” выпивкой в интернете, что в свою очередь привело увеличению потока пациентов в городские наркологические клиники.

В беседе с Neva.Today психиатр, нарколог и член Национальной Наркологической Лиги Дмитрий Шуров рассказал, что сложно выявить динамику по количеству людей, которым нужна помощь вывода из запоя. Все происходит волнами.

Как отмечет специалист, был шанс на улучшение ситуации после пандемии, но у людей появились новые страхи, поэтому они продолжили пить в таких же количествах.

“Лучше не стало, но и говорить, что ситуация с затяжным потреблением спиртного резко обострилась тоже некорректно. Экономические условия ухудшились, некоторым просто не на что стало выпивать”, – отмечает нарколог.

Особенно это касается тех, кто любит покупать канистры паленного коньяка через интернет. В таких случаях возникает сильные проблемы со здоровьем.

По словам врача, с закупкой зарубежных препаратов сейчас проблем нет. Но есть сложности с вот с законодательными инициативами некоторых депутатов и действиями некоторых чиновников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге уровень алкоголизма с 2019 по 2021 год снизился на 10%.