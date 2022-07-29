Врачи из СПбГУ впервые мире провели операцию по удалению опухоли на сердце с приживлением легочных вен

В Санкт-Петербурге хирурги из Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ первыми в мире провели операцию по удалению опухоли левого предсердия с реплантацией верхней и нижней легочных вен.

Как передает Neva.Today, со ссылкой на пресс-службу СПбГУ,операцию провели 29 июля, в пятницу. Процесс длился около десяти часов. Первой пациенткой стала женщина, которая 13 лет борется с этим онкологическим заболеванием. Ей уже делали несколько операций раньше, но это не помогало избавится от страшного недуга. Отказ от операции увеличил бы риск летального исхода.

Директор по медицинской части онкологического отделения Клиники Ростислав Павлов считает, что эту операцию можно назвать прорывной в области хирургии.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге из Первой детской городской больницы выписали недоношенную девочку, которая весила 460 грамм.