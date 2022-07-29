Российские кинопрокатчики попросили не наказывать за показ зарубежного кино без лицензии

Владельцы кинотеатров в РФ попросили не наказывать их за демонстрацию зарубежных фильмов без разрешения выпустивших их студий, которые приостановили работу в стране.

Как пишет АБН, представители рынка полагают, что освобождение от ответственности даст им возможность показывать российским гражданам голливудские фильмы и за счет этого оставаться на плаву в условиях экономического кризиса.

Отмечается, что ранее из-за отсутствия крупных иностранных премьер в России прекратили работать многие кинозалы. Такое не наблюдалось даже в период ковидных ограничений.

По словам члена Ассоциации владельцев кинотеатров Романа Исаева, на сегодняшний день кинотеатры не имеют права демонстрировать фильмы без лицензии. В противном случае им грозит административная и уголовная ответственность. Однако многие зарубежные студии, что покинули РФ, отказали от сотрудничества с российскими прокатчиками.

По мнению эксперта, снятие ограничений на показ без лицензии решит проблемы прокатчиков и даст им возможность демонстрировать зарубежное кино в стране.