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Петербургские руферы решили сорвать куш на салюте в день ВМФ

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© Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

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Цена за участие в нелегальных экскурсиях по крышам Северной столицы вечером 31 июля резко выросла. Организаторы предлагают нарушить закон, чтобы посмотреть на салют, в среднем за 3000 рублей.

Нелегальные экскурсии по крышам Петербурга, уже не являются чем-то новым. В праздничные дни, когда небо над город охватывают вспышки фейерверков, цены на прогулки по крышам традиционно дорожают. В преддверии для ВМФ, который отмечают в последнее воскресенье июля, появилось огромное количество предложений. В среднем, за вид на салют с крыши, предлагается отдать от 1500 до 3000 рублей. Об этом пишет Neva.Today.

Стоит отметить, что большая часть таких экскурсий — нелегальны, а объявления выглядят подозрительно. Некоторые организаторы просят предоплату в 500-700 рублей, а адрес крыши обещают сообщить уже непосредственно перед салютом.

Есть и другие источники, в которых не требуется предоплата, а адрес не скрывается. В таких объявлениях заверяют, что на фейерверк можно будет посмотреть со смотровой площадки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в честь Дня ВМФ в воскресенье, 31 июля, закроют проезд по КАД через дамбу.

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