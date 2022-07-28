В Гатчине отметят 100-летний юбилей Ленобласти

День Ленинградской области в 2022 году отметят 6 августа в Сосновом Бору. Мероприятие будет носить название «47-й регион: Энергия достижений».

Как сообщает Mash city, каждый год День рождения Ленобласти принимают разные города региона. Из областного бюджета к празднику на цели благоустройства выделяют дополнительные средства, которые позволяют временным столицам Ленобласти преображаться.

В Гатчине, в официальной столице, будут проходить юбилеи-десятилетия. В следующем году праздник примет Тосно. Место проведения Дня Ленобласти 2024 года будет объявлено позднее.

В 2022 году в рамках праздничного события в Сосновом Бору гостей ждут гастрономический фестиваль и большая концертная программа с участием различных известных исполнителей.