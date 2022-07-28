В российских школах появятся учебники по новым стандартам

В школах России появятся учебники, которые соответствуют обновленным федеральным стандартам.

Как рассказывает “МК в Калининграде”, со ссылкой на пресс-службе министерства просвещения России, новые учебники конкретизируют содержание изучаемого предмета.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты не предполагают под собой введение новых предметов или отмены существующих.

Также сообщается, что в 2022 году министерство просвещения РФ приняло более 1200 учебников, значительно при этом повысив требования к их качеству. Также 900 учебников исключили из федерального перечня, так как заключения экспертов по ним были сделаны больше пяти лет назад.