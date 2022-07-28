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Правительство РФ выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

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© Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

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На доплаты неработающим пенсионерам власти России направят свыше 10 миллиардов рублей. Речь идет о пенсионерах, у которых доход ниже прожиточного минимума.

Как сообщает “Агентство Бизнес Новостей”, правительство Российской Федерации направит 10 миллиардов рублей для неработающих пенсионеров. Деньги смогут получить более миллиона жителей страны. Об этом в ходе совещания заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В среднем сумма выплат составит порядка 10 тысяч рублей. Регионы олучат средства на выплаты пособий от федерального центра.

Предполагается, что эти деньги поспособствуют снижению нагрузки на регионы страны.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ из котоорго следует, что в России отменили введеные из-за пандемии властями ограничения на пересечение сухопутной границы.

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