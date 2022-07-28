РЭО стал партнером форума "Экологическая перекличка"

Российский экологический оператор стал экопартнером молодежного форума “Экологическая перекличка” — 2022. Форум состоится в сентябре в поселке Эльбрус.

Как сообщает телеканал 360, форум пройдет на базе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова в поселке Эльбрус с 16 по 20 сентября 2022 года.

Заявки на участие принимают до 20 августа. Поучаствовать могут граждане РФ в возрасте 16−30 лет, представители студенческого сообщества, члены или руководители студенческого экологического клуба или объединения.

По словам генерального директора ППК РЭО Дениса Буцаева, Российский экологический оператор стал партнером молодежного форума.

На “Экологической перекличке” будет проведен комплекс образовательных мероприятий на тему экологии. Принять участие могут молодые люди 16−30 лет, которые хотят повысить свой уровень экологической грамотности и культуры обращения с отходами.