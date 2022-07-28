Тыловая часть циклона принесет в Петербург похолодание

В Санкт-Петербурге наблюдается понижение температуры. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, на четверг, 28 июля, температура воздуха в городе составит +20…+22 градуса, а по Ленобласти +18…+23 градусов тепла.

Температурный фон поменяется мало и окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

В пятницу, 29 июля, ожидается дождливая и холодная погода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о том, какая температура воздуха ожидается в августе.