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В Петербурге передвижным кафе разрешили ставить мебель на улице

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© Фото: Gazeta.SPB/Валентин Егоршин

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В Санкт-Петербурге разрешили устанавливать столики и стулья возле нестационарных заведений общепита. Это было сделано для поддержки данной сферы в условиях санкционного давления.

Как рассказывает Neva.Today, губернатор города Александр Беглов подписал постановление, согласно которому разрешается устанавливать сезонную мебель для размещения посетителей передвижным кафе. Ранее таким правом обладали только владельцы стационарны заведений общественного питания.

Начиная с понедельника, 25 июля, нестационарные кафе могут устанавливать мебель в летнем сезоне 2022 года. Чаще всего к подобным заведениям относятся палатки и автомобили-кафе.

Было отмечено, что такие меры направлены на то, чтобы оказать поддержку предпринимателям Петербурга в условиях санкционного давления.

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