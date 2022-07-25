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Россиянам рассказали, как пережить жару

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В летний период нередко наступает особо жаркие дни. В такие моменты хочется вырваться куда-нибудь к водоему или просто погрозиться в холодную ванну. Россиянам рассказали, что следует делать в жару в первую очередь.

Как передает “МК в Новгороде”, со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, в жару следует пить больше воды. А также носить одежду из плотных тканей.

Правильно соблюдать питьевой режим в жаркую погоду необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания организма.  Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. 
При этом важно учитывать, что температура питьевой воды, напитков и чая должна колебаться от десяти до пятнадцати градусов. 

Также уточняется, что пить воду нужно понемногу. Такой подход обеспечит хорошую гидратацию организма. 

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