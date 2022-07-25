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Покинувших Россию артистов предложили не пускать обратно

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© Фото: pxhere

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Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нельзя пускать на территорию России артистов, ранее покинувших страну.

Как сообщает телеканал 360, артисты, уехавшие из России, не смогли найти себе место в США, и теперь собираются приехать с выступлениями обратно.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что их нельзя пускать в Россию. По его словам, эти люди предали страну, поэтому нельзя дать им возможность в ней зарабатывать.

“Народ на них ходить не будет, потому что никто им не разрешит вернуться в Россию”, - сказал Милонов.

Депутат высказался о коллективе Little Big, а также о певице Manizha. Эти артисты в разное время отбирались для представления России на конкурсе Евровидение. Милонов категорически считает, что они не должны были выступать он имени РФ.

Напомним, что основные участники коллектива Little Big уехали в США. Однако в августе и сентябре они планируют провести выступления в России.

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