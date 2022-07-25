Покинувших Россию артистов предложили не пускать обратно

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что нельзя пускать на территорию России артистов, ранее покинувших страну.

Как сообщает телеканал 360, артисты, уехавшие из России, не смогли найти себе место в США, и теперь собираются приехать с выступлениями обратно.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что их нельзя пускать в Россию. По его словам, эти люди предали страну, поэтому нельзя дать им возможность в ней зарабатывать.

“Народ на них ходить не будет, потому что никто им не разрешит вернуться в Россию”, - сказал Милонов.

Депутат высказался о коллективе Little Big, а также о певице Manizha. Эти артисты в разное время отбирались для представления России на конкурсе Евровидение. Милонов категорически считает, что они не должны были выступать он имени РФ.

Напомним, что основные участники коллектива Little Big уехали в США. Однако в августе и сентябре они планируют провести выступления в России.