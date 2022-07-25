В шести районах Петербурга отключат горячую воду

В шести районах Северной столицы будут проведены гидравлические испытания на теплосетях. Специалисты будут проверять трубы на наличие дефектов, перед началом отопительного сезона.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», вовсю продолжается подготовка к отопительному сезону. Испытания будут проходить в шести районах города. С 25 по 29 июля, тепловые сети проверят на прочность в Невском, Фрунзенском, Калининском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В это же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей.

Всего теплоэнергетики проведут в зоне ответственности ТЭКа 260 испытаний в преддверии нового отопительного сезона.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что в трех районах Петербурга проведут пять испытания теплосетей.