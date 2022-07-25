В Петербурге во второй раз пытаются возродить конную полицию спустя десять лет

В Петербурге вновь предпринимают попытку возродить конную полицию. Спустя более десяти лет специальный полк петербургской полиции начал набор кавалеристов. На портале HeadHunter с конца июня 2022 можно найти вакансию на должность полицейского-кавалериста.

Как рассказала Neva.Today, впервые о возрождении конной полиции заговорили еще в 2011 году. Тогда глава петербургского Главка Михаил Суходольский, после своего назначения на пост, представил план по реализации проекта и подписал приказ о создании отделения конной полиции.

Тогда Суходольский заявил, что у взвода численностью 12 единиц есть перспектива быть реорганизованным в кавалерийскую роту до 70 единиц.

В 2022 году, 23 января, на итоговой коллегии ГУ МВД глава Главка анонсировал первый выход конного взвода в день всех влюбленных. Однако этого не произошло.

В декабре 2022 года, компания «Спрингфилд Групп» выиграла конкурс и обязалась поставить десять лошадей за 5 млн 737 тысяч рублей. Стоит заметить, что компания существует всего семь месяцев. А до этого она участвовала в поставках офисной бумаги различным госорганам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге почти на два раза выросло число нераскрытых преступлений.