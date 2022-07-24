Эксперт рассказал о том, что нужно знать при покупке автомобиля

В последнее время жители России все чаще становятся жертвами автомобильных мошенников, которые продают машины со скрученным пробегом. Автомобильный эксперт рассказал о том, какой метод имеет смысл взять на вооружение, чтобы узнать реальный пробег авто и не попасться на обманку.

Как рассказала Neva.Today, автомобильный эксперт Олег Амиров посоветовал при поиске желаемой машины, воспользоваться специальными базами данных, в которых отображаются все важные сведения об автомобилях.

Но стоит оговориться, что не редко бывает, когда покупатель, не имея за плечами опыта в покупке поддержанных авто, не справляется без помощи специалистов. Далеко не всегда удается узнать нужную информацию о машине только используя номер VIN.

В таких случаях помочь может специальное устройство, которым обладают профессионалы. С его помощью можно узнать реальный пробег автомобиля.