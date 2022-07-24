Россия обойдется без дополнительных мер из-за оспы обезьян

В России обойдутся без дополнительных мер предупреждения эпидемии из-за оспы обезьян.

На данный момент нет необходимости в ведении каких-либо дополнительных противоэпидемических мер на территории РФ. Ы стране предпринимаются все необходимые по предотвращению распространения оспы обезьян. Об этом сообщает “МК в Калининграде” со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Тем не менее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в субботу сделал заявления в соцсетях о том, что вспышка обезьяньей оспы – это чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что распространение оспы обезьян купировано. Эта новость появилась спустя некоторое время после первого случая заражении в России. Благодаря оперативному изолированию и принятым мерам, в стране удалось не допустить распространение инфекции.