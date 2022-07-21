Александр Дрозденко встретился победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, 21 июля, встретился с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников 2021 – 2022 учебного года.

На встрече губернатор сказал, что любые соревнования, особенно интеллектуальные, закаляют характер. Также он отметил, что на данный момент реализуются много интересных проектов в школах, которые обязательно будут развиваться дальше. Об этом пишет Онлайн47.

Также Дрозденко поделился, что во всю идут работы по созданию губернаторского лицея.

"Учиться будет непросто, но это будет будущая элита России: и управленческая, и техническая, и научая - это будут те, кому предстоит продвигать страну вперед", - рассказал губернатор.

Напомним, что школы и педагоги Ленинградской области в минувшем учебном году подготовили 16 призеров и одну победительницу.