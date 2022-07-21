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В Петербурге активизировались христианские иностранные организации

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© Фото: pxhere

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В Невском районе Петербурга местные жители обнаружили у себя в почтовых ящиках листовки-молитвословы, которые распространяет одна старинная христианская организация.

Как рассказывает “МК в Питере”, данная христианская организация и раньше занималась тем, что распространяла листовки по почтовым ящикам. Продолжительное время их не было.

Однако сейчас вновь стали появляется брошюры, что может указывать на новую волну активности организации.

Также отмечалось, что представители организации проводят проповеди на улице Подвойского в районе станции метро «Дыбенко».

Данная христианская организация появилась еще в прошлом столетии в Канаде. В Советском союзе начала работать в 1989 году. А с начала 90-х служение распространилось по России.

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