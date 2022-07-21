На здания закрывающихся генконсульств претендуют Иран, Вьетнам и Мьянма

Уже почти два месяца в Санкт-Петербурге пустуют здания закрывшихся генеральных консульств. В городском комитете по внешним связям заявили, что уже ищут арендаторов.

Как сообщает Neva.Today, в зданиях закрывшихся консульств могут появиться представительства Вьетнама, Ирана и Мьянмы. В ведомстве отметили, что уже ведут переговоры с представителями этих трех стран.

Также отмечается, что в данный момент на согласовании висит вопрос о том, чтобы сдать в аренду здания бывших консульств Украины, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии заинтересованным предприятиям и учреждениям для минимизации потерь и эффективного использования имущества города.

В комитете также предположили, что все освободившиеся объекты будут востребованы представительствами зарубежных стран со временем. О сроках пока говорить рано, так как все переговоры находятся на ранних стадиях согласования.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что визовый центр Греции объявил о приостановке работы в России.