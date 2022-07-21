H&M отказались от финальной распродажи перед уходом

Перед уходом с рынка Российской Федерации шведский бренд Hennes & Mauritz (H&M) решил отказаться от идеи проведения финальной распродажи товаров.

Как сообщает “АБН”, информация появилась на официальном сайте компании. В сообщении говорится, что все физические магазины H&M и H&M Home в Российской Федерации временно откроют свои двери для покупателей с целью реализации стоковой продукции. Магазины планируют открывать поэтапно в течении следующего месяца.

Также в пресс-релизе подчеркнули, что все торговые точки будут функционировать в штатном режиме, а продукция будет продавятся по полной цене.

Шведская компания H&M начала свою деятельность на рынке России в 2009 году. В марте 2022 года H&M приняли решение временно приостановить коммерческую деятельность на территории РФ. Также испанский ритейлер Inditex (Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Stradivarius, Bershka) в марте объявил о приостановке деятельности в стране.