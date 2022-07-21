Бомж убил петербуржца после совместного распития алкоголя

В Шушарах был обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями. Полиция сумела оперативно найти подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербур.ру, утром 20 июля, в полицию сообщили о трупе на Московском шоссе в поселке Шушары.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили труп 43-летнего мужчины с телесными повреждениями. У мертвеца был перлом грудной клетке и ссадины.

В тот же день, на улице Галицкая в Шушарвх, “по горячим следам” был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний бомж. Выяснилось, что убийство он совершил в ходе ссоры, после совместного распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кдрово был найдет труп мужчины, который имел судимости. Подозреваемый в убийстве задержан.