Петербургские перевозчики рассказали о плюсах лазурных автобусов

В Петербурге с 15 июля проходит финальный этап транспортной реформы. Завершилось обновление автобусных парков коммерческих перевозчиков. Оставшиеся 15% подвижного состава старше 2021 года выпуска, будут полностью заменены на новые лазурные автобусы до 15 ноября 2022 года.

Neva.Today пообщалась с петербургскими перевозчиками и узнала о плюсах новых автобусов.

Со слов руководителя обособленного подразделения ООО «Домтрансавто» в Петербурге Евгения Старшинова, у компании нет старого подвижного состава, так как перевозчик появился на рынке недавно. Старшинов отметил, что нареканий к технике нет, все сделано качественно.

Директор по перевозкам ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев отмечает, что все автобусы автозавода «Volgabus» работаю исправно и не вызывают проблем.

Среди плюсов были названы наличие климат контроля в салонах, система пожаротушения, работа на газе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что эксперт личного опыта человека с инвалидностью, тележурналист, председатель правления РООИ “Мы вместе” Юрий Кузнецов рассказал, как замена маршруток на новые автобусы повлияли на его жизнь.