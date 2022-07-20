Присоединение ВЦКП к «Петроэлектросбыту» отложили до конца 2022 года

В Петербурге откладывается присоединение ВЦКП «Жилищное хозяйство» к «Петроэлектросбыту» для создания единого расчетного центра. Скорее всего, первые квитанции петербуржцы начнут получать весной 2023 года.

Как рассказывает Neva.Today, соединение «АО ВКЦП «Жилищное хозяйство» и «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» было изначально запланировано на август 2022 года.

Первые квитанции от единого информационно-расчетного центра, который будет принимать платежи за все коммунальные услуги, горожане получат а марте 2023 года.

Главное преимущество нововведения в том, что петербуржцы будут получать одну единую квитанцию на оплату всех услуг. А также потребили сами смогут установить распределение денег по поставщикам. Это позволит создать прозрачные отношения между управляющими организациями, поставщиками услуг и потребителями.

Отмечается, что все действующие центры будут продолжать работу по приему платежей в Петербурге и будут переоборудованы в консультационные центры. Новый формат будут аналогичен формату МФЦ.