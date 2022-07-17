В Петербурге Дворцовый мост превратили в площадку для караоке в преддверии VK Fest

На створки разведенного Дворцового моста вывели огромную проекцию караоке с популярными песнями артистов, которые выступят на фестивале VK Fest.

Акция мгновенно привлекла внимание жителей и гостей города. Ранее ничего подобного не было. Собравшиеся смогли вместе исполнить песни хедлайнеров VK Fest. На мосту прозвучали композиции таких артистов, как: Басты, группы “Звери”, Клавы Коки, NILETTO, Ёлки, Вани Дмитриенко и многих других. Об этом рассказали в пресс-службе “Вконтакте”.

Также масштабное караоке привлекло внимание интернет-аудитории. Необычное событие собрало не только поклонников творчества известных артистов, но и популярных блогеров, которые вместе со случайными прохожими исполняли любимые песни.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург может составить конкуренцию Москве по кинофестивалям.