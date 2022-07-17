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Врач рассказала, как комары выбирают “жертву”

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© Фото: pxhere

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С летом приходит не только цветущая зелень, солнце и фрукты, но и москиты, которые порой так и норовят подпортить отдых на природе. Эксперт рассказала, по какому принципу комары выбирают себе жертву.

Как рассказала Neva.Today, по словам заведующей педиатрическим отделением частной клиники Елены Андросовой, москиты часто выбирают какого человека укусить по индивидуальному запаху и температуре тела.

Эксперт говорит, что насекомое руководствуется составом микрофлоры кожи и выделяемым углекислым газом. И чем выше эти показатели, тем человек становится “вкусней” для комара.

Специалист также отмечает, что эти насекомые отдают больше предпочтение первой группе крови. На сегодняшний день пока нет данных о том, обращает ли комар при выборе жертвы на пол и цвета кожи.

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