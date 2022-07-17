В саду Мариинского дворца открылась тематическая выставка “Игры XX века”

В Петербурге, в саду Мариинского дворца состоялась открыте тематической выставки “Игры XX века”. Это первая экспозиция на недавно открывшейся садовой территории парламента.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного собрания Петербурга, данный проект был реализован совместно с Государственным литературным музеем “XX век”. На стендах представлены популярные детские игры прошлого столетия.

Организаторы выставки провели экскурсию для посетителей выставки и рассказали историю игр. В будущем по материалам экспозиции будут проводится игровые программы для школьников начальных классов. Выставка продлится до конца лета.



Среди игр на выставке представленны: "Городки", "Резиночка", "Светофор", "Море волнуется раз", "Колечко-колечко", "Испорченный телефон", "Морской бой".

Напомним, что сад Мариинского дворца впервые стал открытм для свободного посещения с начала лета 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в историческом парке “Россия — моя история” до конца июля будет проходить выставка посвященная 90-летию культового советского режиссера Андрея Тарковского.