У россиян упал спрос на зарубежную косметику в интернете

Спрос на покупку косметики в онлайн из зарубежных стран снизился среди жителей России на 41%.

Как сообщает “АБН”, эксперты провели анализ на онлайн-платежи, совершенные с 1 июня по 15 июля текущего года. По итогу выяснилось, что спрос на продукцию уменьшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами были названы уход с российского рынка многих брендов и подорожание товаров. Также немаловажной причиной можно считать переключение спроса на косметику от отечественных производителей.

К слову, на продукцию отечественных производств как раз таки и наблюдается рост спроса.