В Ленобласти экс-сотрудник ГИБДД получил условный срок за взяточничество

Выборгский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего бывшего сотрудника ГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти по делу о взяточничестве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, судом было установлено, что бывший сотрудник входил состав организованной группы из должностных лиц.

Члены преступной группы с марта 2018 года по август 2019 года получили взятки в общей сумме 47 миллионов 123 тысяч рублей за оказание содействия в уклонении от административной ответственности.

Подсудимого приговорили к условному сроку лишения свободы на шесть лет шесть месяцев. Также он получил штраф размером 9,5 миллионов и запрет на право занимать должности в государственных и муниципальных органах на восемь лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что арестовали инспектора отдела УМВД по делу о взятке.