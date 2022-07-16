Петербуржцев предупредили о вреде кормления уток

В Комитет по природопользованию начали поступать сообщения о случаях гибели уток на водоемах Петербурга. Отмечается, что одной из причин гибели птиц является их подкормка.

Популяция уток, круглогодично обитающих на территории Петербурга, насчитывает более 20 тысяч особей. При средней продолжительности жизни уток в 9-10 лет ежегодная естественная убыль составляет более 2 тысяч птиц. Чаще пернатые умирают в жаркий период по естественным причинам. Но также, утки гибнут из-за подкормки.

Как сообщили в пресс-службе Комитета, подкормка в летний период не нужна птицам, так как в это время они вполне способны прокормить себя самостоятельно. Также из-за подкормки утки не могут улететь на зимовку, а переедание сокращает их срок жизни. Регулярная кормежка пернатых приводит к загрязнению водоемов, что также негативно сказывается на жизни уток.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе Петербурга чаще стали появлятся гадюки.