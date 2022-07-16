В Петербурге сократился дефицит педиатров и терапевтов

В Петербурге год за годом теряет актуальность вопрос нехватки терапевтов и педиатров. На данный момент поликлиники ставками участковых педиатров и терапевтов на 90,6% и 82,3% соответственно.

За последние несколько лет, старая проблема нехватки врачей-терапевтов и врачей-педиатров почти сведена на нет. Благодаря программе модернизации амбулаторно-поликлинического звена предполагается, что современно оборудованные места все больше будут занимать молодые специалисты.

Как рассказывает “Петербургский дневник” со ссылкой на слова заместителя председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Мотовилова, у молодых врачей растет интерес к современным цифровизированным поликлиникам с автоматизированными рабочими местами, что в том числе является следствием ежегодного уменьшение дефицита участковых врачей.

Так, в 2016 году число педиатров в петербургских клиниках было равно 848 человек, а в 2021 это число составило 1146 человек. В 2016 году участковых терапевтов было 1279 человек, в 2021 – 1892 человек.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Комитете по здравоохранению Петербурга рассказали об усвоенном опыте пандемии коронавируса и пришли к мнению, что вирус в ближайшем будущем станет сезонным заболеванием.