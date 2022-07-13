Косметолог рассказала, как в индустрии обходятся без ушедших брендов

В настоящее время индустрия красоты переживает не простой период. Из-за санкций многие косметические бренды покинули российский рынок и перестали завозить препараты в страну.

В беседе с “МК в Питере”, врач-косметолог Евгения Билошицкая рассказала о том, как поменялась ценовая политика салонов и какое влияние оказал уход зарубежных брендов на их работу.

По словам специалиста, на данный момент многих препаратов в России нет. Например, полностью исчез ботокс.

Из-за того, что многие бренды приняли решенные не ввозить в страну свои товары, поднялись цены на некоторые препараты. Однако, как отметила Билошицкая, не значительно.

Индустрия красоты обходится тем, что пока еще осталось и отечественными аналогами.

Однако, эксперт заявила, что в этом есть определенные минусы. Многие доступные препараты не подходят всем пациентам. А также мастеру, привыкшему работать с одним препаратом, нужно перестраиваться для работы с другим.