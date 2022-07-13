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В Петербурге расширили зону действия парковочных разрешений жителей

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Петербурге, владельцы действующих парковочных разрешений жителя на льготных условиях смогут размещать транспортные средства на платных парковках в Центральном районе. Соответствующие распоряжение было принято городским комитетом по транспорту.

Как сообщается на сайте администрации Санкт-Петербурга, комитет по транспорту принял распоряжение «О распространении действий парковочных разрешений жителей за пределами границ парковочных зон в Центральном районе Санкт‑Петербурга», согласно которому, на всех 155 улицах, входящих в платное парковочное пространство Центрального района, будут действовать выданное парковочное разрешение жителя.

Данное решение действует до конца 2022 года.

Как сообщил врио председателя Комитета по транспорту Валентин Енокаев, данное решение было обосновано тем, что поступали обращение от жителей Центрального района касательно зоны действия парковочного разрешения.

Документы на получение разрешение можно подать в МФЦ или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Срок действия парковочного разрешения кратен сумме платежа. Например, при внесении 1800 рублей срок действия документа составит один год. Также разрешение не может превышать трех лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургским автомобилистам подготовили сразу несколько способов для того, чтобы оформить временное парковочное место.

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