Петербуржцы остались недовольны возвратом комиссии на "Госуслугах"

Петербуржцы остались недовольны тем, что сервис “Госуслуги” вернул комиссию при оплате картой “Мир”. Сервис вводит пользователей в заблуждение тем, что сообщает о том, что оплата по картам российской платежной системы все еще бесплатна.

Как сообщает “МК в Питере”, сервис “Госуслуги” вернул комиссию при оплате картой “Мир”. Но в самом сервисе предлагается использовать российскую платежную систему, чтобы производить оплату без дополнительных списаний.

На портале опубликовано постановление, в котором говорится, что акция, при которой с пользователей не брали комиссию, длилась до 23 июня. Однако при этом, при добавлении карты “Мир” в личном кабинете сервис указывает, что оплата пройдет без комиссии. Недовольные петербуржцы, столкнувшиеся с этой проблемой, считают, что таким образом сервис вводит пользователей в заблуждение.