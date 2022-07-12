Возможность распространения оспы обезьян купирована

Вовремя организованное эпидрасследование позволило купировать дальнейшее распространение оспы обезьян в РФ.

Как сообщил “МК в Новогороде”, в Роспотребнадзоре сообщили о том, что распространение оспы обезьян купировано. Ранее стало известно о первом случае заражении в России. Благодаря оперативному изолированию и принятым мерам, в РФ удалось не допустить распространение инфекции. В ведомстве заявили, что ситуация под их контролем.

Напомним, что молодой человек из Петербурга вернувшись из Европы обратился за медицинской помощью после того, как обнаружил у себя признаки оспы обезьян.