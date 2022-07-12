Эксперт рассказал, как не подцепить обезьянью оспу

В России подтвердили первый случай заражения оспы обезьян. Заболевшим оказался петербуржец, приехавший из поездки в Европу. Эксперт поведал о том, что необходимо делать для того, что не заразится обезьяньей оспой.

В беседе с “МК в Питере” доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза Александр Апт рассказал, что эпидемия Петербургу не грозит. Заболевание не передается от человека к человеку. Его можно заполучить только от обезьяны. Да и то, если животное укусит или оближет рану.

Апт считает, что нужно создать терапевтическую вакцину, как против бешенства для лечения тех минимальных случаев, что происходят.

Самое главное, по мнению иммуногенетика, это сократить контакт с диким животным. А заболевшему человеку можно контактировать с людьми, ведь инфекция не передается воздушно-капельным путем. Если больной не будет никого кусать, то передача заболевания другим людям не грозит.