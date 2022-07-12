Объем ввода новых ТРЦ в России сократился в шесть раз

В России сильно сократился объем ввода качественных торгово-развлекательных центров. В 2022 году зафиксирован антирекордный показатель за последние десять лет.

Как сообщает NSP, по итогам первого полугодья 2022 года в стране сдали 61,6 тысяч квадратных метров торговых площадей, что в шесть раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что это антирекордный показатель за последние десять лет. За исключением разве что 2020 года. Тогда новых объектов за отчетный период введено не было.

Также отмечается, что покупательская активность в торговых центрах все еще не восстановилась. Показатели посещаемости петербургских ТЦ за последние месяцы упал на 11 – 14% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Также сократился и спрос на аренду коммерческих помещений.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за ухода брендов одежды с российского рынка, петрбуржцы стали чаще посещать секонд-хэнды, где все еще можно найти одежду ушедших зарубежных марок.