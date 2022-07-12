Из-за штормового предупреждения перенесли открытие фестиваля "Опера — всем"

В Петербурге во вторник из-за непогоды было принято решение перенести открытие музыкального фестиваля “Опера — всем”.
Как сообщается в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга, из-за штормового предупреждения открытие фестиваля перенесли с 12 на 13 июля.
Открытие пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. На площади представят оперу Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане".
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург может стать главным конкурентом Москвы в сфере кино благодаря киностудии "Ленфильм". В городе уже стали приходить крупные профильные фестивали. Предлагается переезд "Кинотавра" из Сочи в Петербург. Такого рода мероприятие может стать аналогом Московского международного кинофестиваля.