Петербург окажет финансовую помощь организациям, чьи конференции и выставки привлекают в город большое количество участников

Правительство Петербурга окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового туризма. Об это сообщается на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

В соответствии с постановлением, которое уже подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым, будет разработан порядок предоставления заявлений на получение субсидий.

Получить бюджетную помощь смогут те предприятия, которые занимаются организации и проведением конгрессно-выставочные мероприятия в Санкт‑Петербурге в период с 01.01.2021 по 01.06.2022. Деньги можно будет использовать в качестве компенсации части затрат.

Такая мера считается существенной для всей сферы гостеприимства.

Предоставление субсидий пройдёт по результатам проводимого Комитетом по развитию туризма Санкт‑Петербурга совместно с экспертами конкурсного отбора.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что взаимо отношение Мьянмы и России улучшились благодаря Петербургу.