Около 120 тысяч человек собрались к Соборной мечети Петербурга по случаю Курбан-Байрама

В Петербурге в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрама порядка 120 верующих собрались на богослужение к Соборной мечети Петербурга.

Всего в торжествах, проходивших по всему городу, приняли участие приблизительно 200 тысяч человек. Об этом сообщается в группе “Духовное управление мусульман СПб и СЗ России” в социальной сети “Вконтакте”.

В Санкт-Петербургской Соборной мечети праздничное богослужение провел духовный лидер мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев. По его словам, праздничные мероприятия были организованы на высоком уровне.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что заднии Соборной мечети в Петроградском районе Петербурга отреставрируют дополнительный молельный зал.