В Петербурге из-за проведения матча за Суперкубок будет изменен режим работы станции “Зенит”.

В субботу, 9 июля, будет ограничена работа станции метро “Зенит”. Вестибюль закроют для входа и выхода пассажиров с 16:00 до 21:00. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Пассажиров попросили учитывать данные ограничения для обеспечения общественного порядка и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, что в Северной столице 9 июля будет проходить матч московским “Спартаком” и “Зенитом”. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее Санкт-Петербуг.ру сообщал, что в матче ветеранов на стадионе "Петровский" в Петербурге, "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Голами отметились Роман Широков и Александр Кержаков.