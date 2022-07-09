В Петербурге из-за дождей и грозы объявлен “желтый” уровень погодной опасности

В Петербурге вновь объявлен “желтый” уровень погодной опасности из-за вероятности грозы и дождей.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга, 9 июля, с 15:00 до 20:00 на территории города объявлен “желтый” уровень погодной опасности.

“Желтый” является вторым уровнем опасности, означающим потенциально опасную погоду.

В сообщении автомобилистов призвали проявлять осторожность и, по возможности, воздержаться от использования транспорта в связи с высоким риском ДТП. Также особую осторожность необходимо проявлять и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 9 июля, Петербург будет оставаться под влиянием периферии циклона, охватившего Скандинавию. Что поспособствует облачной погоде, а также кратковременным дождям с грозами.