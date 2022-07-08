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Куда можно сходить 9 и 10 июля в Петербурге

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© Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

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Приближается конец рабочей недели и самое время подумать о планах на выходные. Санкт-Петербург.ру расскажет об интересных местах и мероприятиях, на которых можно интересно и весело провести досуг в Петербурге 9 и 10 июля.

С 10 июля по 11 сентебря на Малой Конюшеной проходит ежегодный фестиваль “Книжные Аллеи”. В этом году состоялся восьмой сезон. На полках магазина под открытом небо представлено более 10 000 произведений различных жанров и направлений. Фестиваль открыт для посетителей 5 дней в неделю – со среды по воскресенье. На нем регулярно проходят мастер-классы, чтения, встречи и автограф-сессии с различными авторами, концерты и лекции.

Также в Северной столице в Центре искусства и музыки Библиотеки Маяковского на Невском проспекте, проходит выставка “Место для шага вперед”. Данная выставка посвящена легендарной фигуре ленинградской и отечественной рок-музыки Виктору Цою и проходит м 17 июня по 17 июля. Вход абсолютно бесплатный.

На пляже Петропавловской крепости с 27 мая по 1 сентября проходит фестиваль песчаных скульптур “Величие России. От Петра Первого до наших дней”. В экспозиции выставки представлены 23 скульптурные композиции, выполненные из песка. В этом году фестиваль посвящён 350-летию Петра I.

С 7 июля в театре имени Леонида Якобсона будут проходить восстановленные спектакли выдающегося хореографа, оказавшие сильное влияние на мировой балет. В программу реконструированных шедевров Якобсона вошли жанровые сценки, одноактный балет “Свадебный кортеж”, номера из сюит “Роден” и “Классицизм-Романтизм”.


В Секабель порту до 14 августа будет проходить мультимедийная инсталляция A.R.R.C. 2.0 от студии dreamlaser. Медиаинсталляция посвященная внутренней творческой эволюции и революции человека.

 

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